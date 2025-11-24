پولیس مەدريد تەقە لە کوڕیگ ناخاڵە کەێد پەلامار ریوارەیل داگە وەگەرد وتن "الله أكبر"

شەفق نيوز- مەدريد

پولیس ئیسپانیا، ئمڕوو دووشەممە، تەقە لە کوڕیگ ناخاڵە کرد پەلامار سێ کەس لەناو جادەیگ دا و هاوار کرد "الله أكبر" و دویای ئەوە لەناو شوقەگەی خوەی قایم کرد.

راپۆرتەیل وتن: ئەو کوڕە لە تەمەن 18 ساڵان، ئیسپانیە لە بنچینەی مەغریبی، هەمیش تەقەلا دا پەلامار پولیس بەێد و ئایەتەیل قورئان بخوەنێد، وەختیگ هاتنە بگرنەی.

دویای دەورەدان ماڵەگەی لە گەڕەک دی باييكساس لە مەدرید تەقە لەو کوڕە کریت و زەخمدار سەختیگ بوی، دویای ئەوە کە تفەنگەیل کارەبایی (Taser) نەتوەنستن گیری بارن.

توومەتبارەگە ئەرا خەسەخانە بریا، و مەزەنە کریەێد تا شەوەکی ئمڕوو لەژیر پاسەوانی بویە.

وەرجەیە، پولیس ئاگاداری وەرگرد کە پیاییگ وە روخسارەیل بیگانە سێ کەس زەخمدار چەقوو کردگە، یەکیگیان کەیوانوویگ بویە و پیاییگیش لە تەمەن 40 ساڵە.

دویای چەن ساعەتیگ برای ئەو کوڕە پەیوەندی وە پولیس مرۆ و خەوەرداریان مرۆڤ کە براگەی چەقوو گەورەیگ هەڵگردیە و لەناو ماڵەگە خوەی قایم کردگە، و وە دوژمنایەتی زبریگ رەفتار کەێد.

میدیایەیل راگەیانن وتن: پولیس رویداوەگە وە پەلامار تیرۆری دادە قەڵەم، و یەکەیگ تایبەتمەن وە خوەینشاندان و دژە تیرۆر ئەرا ئەو شوینە کلکرد.

پولیس توانست بچوودە ناو ماڵەگە، و دوو گلە کارەبا لەلی دان، وەلێ دووارە وە چەقوو پەلامارەیان دا، کە ناچاریان کرد چوار گولە لەلی بتقەنن.

راپۆرتەیل پزشکی نیشان دان کە یەکیگ لە گولەیل دانە لە سینەی و ئەوەکان دانە لە گورچگی.

سەندیکای پولیس ئیسپانیا لە بەیاننامەیگ وت: پاڵپشتیک تەواومان ئەرا ئەو ئەفسەرەیلە نشان دەیمن کە کەفتنە جویلە ئەر لەناوبردن گەنجیگ تونەڕەوی دەسدرویژی لەبان سێ کرد کردر ئەوە وەڵامدان گونجیاگ بوی ئەرا ئەو هەڕەشە.

هیمان لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وەردەوامە، و راپۆرتەیلیگ ترەک ئویشن توومەتبارەگە لەژیر کاریگەری هووشبەری بویە مەوقەی پەلامارەگە.