کوشیاییگ و 7 زەخمدار وە پەلاماریگ چەکداری لە ناوڕاس ئیسرائیل

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

کەسیگ کوشیا و هەفت کەس ترەک زەخمدار بۊن، ئمڕوو یەکشەممە، لە پەلاماریگ چەکداری کە چەن شوینیگ لە ناوڕاس ئیسرائیل کردە ئامانج، لە مەوقەیگ دەزگایەیل ئەمنی ئیسرائیلی راگەیانن لە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن فراوانیگ ئەرا پەیاکردن گومانلیکریاگەیل ترەک.

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەردان کە پەلامارەگە بویە هووکار کوشیان نیشتەجیبۊیگ و زەخمداربۊن هەفت کەس لە ناوچەی کۆخاڤ یائیر، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە تەقەکردنەگە لە چوار شوین جیاجیا جیوەجی کریاس.

راپۆرتەیل خەوەردان کە یەکیگ لە گومانلیکریاگەیل وە جیوەجیکردن پەلامارەگە دەسگیر کریاس، لە وەختیگ هیزەیا ئیسرائیلی وەردەوامن لە مینەکردن گومانلیکریاییگ ترەک.

لەلای خوەیەو، سوپای ئیسرائیلی بڵاوبۊن هیزەیلی لە هەردوگ ناوچەی تسوور و تسوور یەتسحاق راگەیان دۊای وەرگردن ئاگادارکردنەیل لەباوەت چەن رۊداویگ تەقەکردن.

هەرلیوا، فەرماندەیی بەرەی ناوخۆیی رینماییەیل ئەرا دانیشتگەیل ئاوایی تسوور یەتسحاق دەرکرد ئەرا مەنیین لەناو ماڵەیلیان تا ئاگادارکردنیگ ترەک، لەبان بنەمای گومانکردن وە بۊین جیوەجیکەریگ ترەک ئەرا پەلامارەگە.

سوپای ئیسرائیلی دووپات کرد کە یەکیگ لەو کەسەیلە کە پەیوەندی وە رۊداوەگەو دیرن لەناو داگە، لە وەختیگ پرۆسەیل مینەکردن و لێکۆڵینەوە وەردەوامن ئەرا دیاریکردن وردەکارییەیل و ناسنامەی گشت ئەو کەسەیلە کە کەسیان لەناو پەلامارەگە بویە.