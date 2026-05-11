کوشیاین دوو سەرباز سووری وە پەلاماریگ لە دەیشتایی حەسەکە (ڤیدیۆ)

وەزارەت وەرگری سووری، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە کوشیاین دوو سەرباز و زەخمداربوین کەسەیل ترەک دۊای پەلاماریگ چەکدار کە پاسیگ سوپای سووری لە دەیشتایی حەسەکە لە باکوور خوەرهەڵات وڵاتەگە کردە ئامانج.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای پاسیگ سەروە سوپای سووری لە خوەراوای سایلۆیەیل عالیە لە دەیشتایی حەسەکە کردنەسە ئامانج، کە بویە هووکار کەفتن کوشیاییگ و بڕیگ لە زەخمدارەیل، وەبی ئاشکراکردن وردەکارییەیل زیاتر لەبارەی سرووشت پەلامارەگە یا شمارەی زەخمدارەیل.

وپەیامنێرمان وتیش: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەی رەئس عەین دۊای ئەوەگ وە کوڵەیگ لەبان ری M4 کریانەسە ئامانج، وەپای ئەوەگ پارچە ڤیدیۆیگ نیشانی دەێد.