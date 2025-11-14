کوشیان 8 کەس لە ئیران لەوەر قاچاخکردن نەفت

شەفەق نیوز- تەهران

8 کەس گیانیان لەدەسدان، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو، ئمڕوو جمعه، لە پارێزگای کرمان باشوور ئیران، کە ماشینیگ نەفت قاچاخی باری بویە داد لە چەن ماشینیگ ترەک کە بویە مدوو سزیان سێ کلاسیک و کوشیان کەسەیل ناو ئەو ماشینەیلە.

ئاژانس "تەسنيم" ئیرانی وت: رویداویگ دڵتەزن لەبان ری باشوور لە پارێزگای کرمان رویدا، کە ماشینیگ مارکەی نیسان نەفت بیمووڵەت باری بویە دا لە دوو ماشین ترەک و سێ ماشینەگە ئاگر گردن، و هەشت کەس لەناویان کوشیا.

سەڕزم هاتوچو ناوچەگە وت: ئی رویداوە نموونەس ئەرا دەرئەنجام رخباریەیل چالاکیەیل ماشینەیل قاچاخکردن سزەمەنی کە هەمیشە رەفتار ماشینەیل قاچاخی رخداری و شیتانە دیرن کە هەڕەشەی گیان خوەیان و مەردم دەن.