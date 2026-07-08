کوشیان 8 سەرباز ئیرانی وە گورز ئەمریکت لە باشوور وڵاتەگە

شەفەق نیوز - تاران

تەلەفزیۆن ئیرانی، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد لە کوشیان 8 لە کارمەنەیل سوپا، لە بەندەر عەباس و بووشەهر، وە گولەیل دوژمنکارانە لە شۊن پەلامار ئەمریکی، شەوەکی ئمڕوو.

وەرپرسیگ ناوخۆیی ئیرانی راگەیان کە دوو بنکەی سەربازی لە پارێزگای بووشەهر لە باشوور وڵاتەگە شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە کریانەسە ئامانج، یەیش دۊای نووەوبۊن جەنگ وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە دووپات کرد، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل شایەت ئمشەو جاریگ ترەک پەلامار ئیران بەێد و شایەت پەلامارەگە گەورە بوود، و دیاری کرد کە ئیرانییەیل "فێڵ کەن و رێککەفتنەگە پیشێل کەن"، و دۊنیمن چە وەگەرد ئیران روی دەێد.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد باس ئەوە کرد: هووشدارییگ سادە دەمە ئیرانییەیل کە ئیمە ئمشەو وە تونی لەلییان دەیمن، و شایەت دەس بگرێمنە بان دوورگەی خەرج ئیرانی، و ئەگەر هەوەجە بکەێد وێستگەیل کارەبا و ئاو ویران کەیمن باوجی خوەشم وە ئەوە نیەتێد، و شەو گوزەشتە 28 بەلەم ئیرانی ویران کردیمن و شایەت ئمشەویش بەلەمەیل زیاتریگ ویران بکەیمن.

وەرجەتر لە ئمڕوو، ترەمپ راگەیان کە یاداشت لەیەکفامستن وەگەرد تاران دیارە "کووتایی هاتیە"، و دووپات کرد کە خوەشی نیەتێد بچوودە ناو هیچ مامەڵەیگ ئایندەیی وەگەرد ئیران، کە وەرپرسەیلی وە ئەوە وەسف کرد کە "بیمارن"، باوجی لە خود وەخت دەسنشان ئەوە کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "دانوسەنکارەیل فرە خاسیگ" دیرێد.