کوشیان 7 کەس و رزگارکردن زیاتر لە 200 کەس دویای نقومبوین بەلەمیگ وەرانوەر کناراوەیل فیلیپین
2026-01-26T07:38:26+00:00

شەفەق نيوز- مانيلا

میدیایەیل راگەیانن فیلیپین، ئمڕوو دووشەممە، لە زوان وەرپرسەیل ناوخوەیی، خەوەردان کە بەلەمیگ وە نزیکەی 350 کەسەو، وەرانەور کناراوەیل فیلیپین نقوم بوی، کە بویە مدوو کوشیان هەفت کەس، و 215 کەسیش لەلای کەمەو رزگار کریا.

راپۆرتەیل وتن: بەلەمەگە دویای نیمەی شەو لە باشوور فیلیپین نقوم بوی، نە کارەیل مینەکردن و رزگارکردن تا وەخت فرەیگ لە ساڵی رەوشەیل دەریای ئاڵووزیگ، لەناو رخباری لە بیسەروشوینی کەسەیلیگ.

 وەگورەی زانیارییەیل، ئەو بەلەمە لە شار زامبوانگا سيتی وەرەو دوورگەی خولو چیاد، و 332 کەس لەناوی بویە، بیجگە 27 لە تیمەگەی.

راپۆرتەیل دیاری کردن کە بەلەمەگە تویش گیچەڵیگ هاتوێد کە بویە مدوو نقومبوینی، وەبی باسکردن لە سروشت ئی گیچەڵە. 

