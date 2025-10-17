کوشیان 7 سەرباز پاکستانی وە پەلاماریگ خوەیکوشی لەبان سنوور وەرد ئەفغانستان

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

سەرچەوەیلیگ ئەمنی پاکستانی، ئمڕوو جمعه، خەوەردان لە کوشیان 7 سەرباز پاکستانی لە پەلاماریگ خوەیکوشی لەنزیک سنوو ئەفغانستان.

سەرچەوەیل وانیش: پەلامارەگە لە ناوچەیگ بوی کە هەمیشە تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئەمنی پاکستان و چەکدارەیل وەخوەی دوینێد، لەناو ئاگربەسی تورتیگ ناوەین هەردوگلا دویای جەنگیگ خویناوی لەی مانگە.

وەگورەی سەرچەوەیل، هیچ لایەنیگ خوەی وە خاوەن ئەو پەلامارە نەکردگە، و هیچ لێدوانیگ فەیلی لە حکومەت پاکستان تا ئیسە دەرنەچگە لە ناسنامەی خوەیکوشەگە یا بندروس پەلامارەگە.

رووژ چوارشەممەی گوزەشتە، کابوڵ و ئیسلام ئاباد رەسینە رێککەفتن ئاگربەسس وەختانە، دویای جەنگیگ ناوەین دوو وڵات هاوسا، وە گورزەیل ئاسمانی و تەقەکردن بویە مدوو کوشیان دەیان مەدەنی.