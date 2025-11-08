کوشیان 6 کەس وەرد زەخمداری وە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی بوون لە تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەسڵاتدارەیل تورکیا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان 6 کەس و زەخمداری چەن کەسیگ وە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی بوون لەناوچەی دیلوڤاسی لە ویلایەت کوجالی لە باکوور خوەرئاوای وڵات".
وەپای "روسیا الیوم" "شمارەیگ لە تیمەیل کپەوکردن لە دویای خەوەردارکردنیان توەنستنە کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن هووکارەگەی تا ئیسە دیارنییە".
پارێزگار ناوچەگە ئیلهامی ئەکتاش راگەیان "ئاگرەگە کپەوکریاس، لە ئەنجام6 کەس کوشیا".