‏کوشیان 6 کەس وەرد زەخمداری وە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی بوون لە تورکیا
2025-11-08T11:23:22+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏دەسڵاتدارەیل تورکیا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان 6 کەس و زەخمداری چەن کەسیگ وە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی بوون لەناوچەی دیلوڤاسی لە ویلایەت کوجالی لە باکوور خوەرئاوای وڵات".

‏وەپای "روسیا الیوم" "شمارەیگ لە تیمەیل کپەوکردن لە دویای خەوەردارکردنیان توەنستنە کۆنترۆل  ئاگرەگە بکەن هووکارەگەی تا ئیسە دیارنییە".

‏پارێزگار ناوچەگە ئیلهامی ئەکتاش راگەیان "ئاگرەگە کپەوکریاس، لە ئەنجام6 کەس کوشیا".

