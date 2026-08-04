‏کوشیان 5 کەس و زەخمداربوین 6 کەس ترەک وە پەلامار درۆنیگ لە موسکۆ

‏شەفەق نیوز ـ موسکۆ

‏پاڕێزگار ناوچەی موسکۆ، ئەندرێ فوروبیۆف، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وەلایکەم 5 کەس کوشیان و 6 کەس ترەک زەخمدار بوینە وە مدوو پەلاماریگ وە فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان (درۆن) کە ناوچەییگ لەناو پایتەخت ڕووسیا کردەسە ئامانج، وەپای ئاژانس خەوەری "تاس"ی ڕووسی.

‏لە لای خوەیەوە، پاڕێزگار ناوچەی لینینگراد لە ڕوسیا ئمڕوو سێشەممە لەزان تلگرام راگەیان، فڕۆکەیل بێیفڕۆکەوان (درۆنەیل) ئەماریگ لە نزیک سان پترسبۆرگ، دویەم گەورەترین شار لە ڕووسیا، کردنەسە ئامانج.

‏پاڕێزگار ئەو ناوچەی کە شار سان پترسبۆرگی لەناوی هەس، ناو کۆگاگە نەوەرد.

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