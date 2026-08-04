کوشیان 5 کەس و زەخمداربوین 6 کەس ترەک وە پەلامار درۆنیگ لە موسکۆ
شەفەق نیوز ـ موسکۆ
پاڕێزگار ناوچەی موسکۆ، ئەندرێ فوروبیۆف، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وەلایکەم 5 کەس کوشیان و 6 کەس ترەک زەخمدار بوینە وە مدوو پەلاماریگ وە فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان (درۆن) کە ناوچەییگ لەناو پایتەخت ڕووسیا کردەسە ئامانج، وەپای ئاژانس خەوەری "تاس"ی ڕووسی.
لە لای خوەیەوە، پاڕێزگار ناوچەی لینینگراد لە ڕوسیا ئمڕوو سێشەممە لەزان تلگرام راگەیان، فڕۆکەیل بێیفڕۆکەوان (درۆنەیل) ئەماریگ لە نزیک سان پترسبۆرگ، دویەم گەورەترین شار لە ڕووسیا، کردنەسە ئامانج.
پاڕێزگار ئەو ناوچەی کە شار سان پترسبۆرگی لەناوی هەس، ناو کۆگاگە نەوەرد.