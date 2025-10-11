‏کوشیان 4 کەس وە تەقەکردن لە ئەمریکا

2025-10-11T15:13:00+00:00

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏کەناڵ "سی بی ئێس" تەلەفزیونی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان 4 کەس وە تەقەکردن لە شار لەیلاند لە ولایەت میسیسیبی ئەمریکی.

‏کەناڵەگە لە سەرۆک شارەوانی شارەگە جون لی راگەیان "چوار کەس کوشیانە و 12 کەسیش وەلای کەم زەخمداربوین لە شەوەکی ئمڕوو شەممە وە مدوو تەقەکردن لە ولایەت میسیسیبی".

‏وەپای قسەیل سەرۆک شارەوانی، تەقەکردنەگە لە جادەی سەرەکی شارەگە رویداس".

‏وتیش، دەسڵاتدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە ئەرا ئاشکراکردن چۆنیەتی رویداوەگە.

