کوشیان 4 کەس وە تەقەکردن لە ئەمریکا
2025-10-11T15:13:00+00:00
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
کەناڵ "سی بی ئێس" تەلەفزیونی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان 4 کەس وە تەقەکردن لە شار لەیلاند لە ولایەت میسیسیبی ئەمریکی.
کەناڵەگە لە سەرۆک شارەوانی شارەگە جون لی راگەیان "چوار کەس کوشیانە و 12 کەسیش وەلای کەم زەخمداربوین لە شەوەکی ئمڕوو شەممە وە مدوو تەقەکردن لە ولایەت میسیسیبی".
وەپای قسەیل سەرۆک شارەوانی، تەقەکردنەگە لە جادەی سەرەکی شارەگە رویداس".
وتیش، دەسڵاتدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە ئەرا ئاشکراکردن چۆنیەتی رویداوەگە.