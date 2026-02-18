کوشیان 37 کراکار لەناو کانیگ لە نەیجیریا

شەفەق نيوز- ئەبوجا

دەسەڵاتەیل لە نەیجیریا، ئمڕوو چوارشەممە، مردن 37 کەس لەلای کەمەو لەناو کانیگ لە ژیر زەوی لە ویلایەت بلاتو راگەیانن، دویای تاسیان وە گاز یەکەم ئۆکسید کاربۆن.

وەگورەی راپۆرتیگ ئەمنی رەسیە ئاژانس رۆیتەرز، شەوەکی ئمڕوو لە ناوچەی كامبانی، سەروە شار واسی بویە، و 25 کەسیش ئەرا خەسەخانە بریان.

وتیش: دەرئەنجامەیل سەرتایی نشان دەن کە ئەو مردگەیلە کە تەمەنیان ناوین 20 و35 ساڵان بویە، وە گاز یەکەم ئۆکسید کاربۆن مەوقەی کارکردنیان لەژیر زەوی تاسیانە.

فرەی کانەیل لە نەیجیریا وەشیوەی نایاسایی وەڕیەو بریەن، وەگەرد پشتگووشخشتن پەیمانەیل بیوەیی.

ویلایەت بلاتو لەڕوی میژوو شوین چالاکی کانزاکاریە لە نەیجیریا، کە لە ساڵەیل گوزەشتە وەشیوەی گەورەیگ داوەزیاس.