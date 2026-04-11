کوشیان 35 چەکدار لە یەکەمین جەنگ ناوەین داعش و قاعیدە لە نەیجەر

شەفەق نیوز - نیامی

راپۆرتەیل رووژنامەوانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە جەنگ کەفتە ناوەین هەردوگ ریخریاگ "داعش" و قاعیدە رەسیە قۆناغ نوویگ لە نەیجەر، یەیش دۊای یەکەمین جەنگ سەربازی راستەوخۆ ناوەینیان کە بۊیە مدوو کوشیان چەن کەسیگ و زیایبوین رخباریەیل لە ئاڵۆزبوین قەیران ئەمنی لە ناوچەی کەناراو ئەفریقی.

ریخریاگ داعش پەلاماریگ کردە بان چەکدارەیل گرووپ "نوسرەتولئیسلام وەلموسلمین" سەر وە ریخریاگ قاعیدە لە ناوچەی تیلابێری لە خوەرئاوای نەیجەر، کە لەلی کوشیان 35 چەکدار لە گرووپەگە کەفتەو، بیجگە دەسناین وەبان ماتووڕسکڵەیل و کەرەستەیل سەربازی.

یەیش وە یەکەمین جەنگ سەربازی ناوبەین هەردگ ریخریایەگە لە ناو نەیجەر دانریەێد، کە لە ساڵەیل گوزەشتە کودەتایگ سەربازی بۊ کە دەسەڵاتیگ ئینتیقالی وە سەرۆکایەتی جەنەڕاڵ عەبدولرەحمان تیانی لەلی کەفتەو، کە پەیمان داگە ئاسایش و ئارامی گلەو بیارێد، باوجی کەفتە وەر ئاڵنگاریەیل بەردەوایێگ.

جەنگ ناوبەین قاعیدە و داعش لە ناوچەی کەناراو ئەفریقی لە ساڵ 2019 دەس وەپی کرد، و جەنگ زیاتر لە بۆرکینا فاسۆ و مالی بۊن، و بۊنە مدوو کوشیان نزیکەی 2100 کەس، وەپای ریخریاگ "ئاکلید" ناودەوڵەتی ئەرا چەودیاریکردن ململانێیەیل.

عەمرۆ دیالۆ شارەزای ئەمنی تایبەت وە کاروبار ئەفریقا وت: ئی جەنگە رەنگدانەوەی فراوانبوین بازنەی ململانێی ناوەین ریخریاگ داعش و قاعیدەس لە خوەرئاوای ئەفریقا، چۊنکە لە گوزەشتە تەنیا لە بۆرکینا فاسۆ و مالی بۊ، باوجی سەرکەفتن گرووپ نوسرەتولئیسلام وەلموسلمین لە میسان، تۊڕەیی ریخریاگ داعش جویلان.

لە قسەیلی ئەڕا ماڵپەڕ "ئیرەم نیوز" وت: ئی جەنگە کێشە ئەمنیەیل لە نەیجەر قۊلترەو کەن، کە لە بنەڕەتەو لە لاوازی ئەمنی ناڵنێد لە سای بویین گرووپەیل چەکدار ترەک، ئەراوە مەزەنە کەم نەیجەر ئمڕوو لەبان چوارڕیانیگ وسیاس، وە تایبەت کە هەردوگ ریخریایەگە تەقەلا دەن بۆشایی ئەمنی وەکار بارن.

دیاری کرد کە ریخریاگ داعش تەقەلای رخبردن دانیشتگەیل مەدەنییش دەێد، و لە ساڵەیل گوزەشتە دەسەڵات خوەی لە نەیجەر جیگیر کردگە و سوود لە دەرچگن هێزەیل خوەرئاوایی و هاتن هیزەیل رووسی گردگە، یەیش بۊسە مدوو بۆشاییگ هەواڵگری.

لە چەن هەفتەیگ وەرجەیە، راپۆرتەیلیگ باس لە تونەوبوین ململانێی ناوبەین گرووپ "نوسرەتولئیسلام وەلموسلمین" سەر وە قاعیدە و ریخریاگ "داعش" لە خوەرئاوای کیشوەر ئەفریقا کەن، یەیش ئاڵنگاریە ئەمنیەیل لەورا زیاترەو کەێد.

لەلای خوەیەو، محمد حاج عوسمان شیکارکار سیاسی نەیجەری وت: ئەو پەلامار و تەقەکردنە کە ناوچەی تیلابێری وەخوەی دی، رکابەرییگ هازدار لەبان سەرکردایەتیکردن رەوت تۊنڕەو لە کیشوەر ئەفریقا ناوەین داعش و قاعیدە ئاشکرا کەێد، و ئی رکابەریەیشە تەنیا لە نەیجەر یا مالی نییە، بەڵکم ناوچەیل ترەکیش جویر دەریاچەی چاد گرێدەو".

وتیش: مەزەنە کریەێد جەنگ هەردگ ریخریاگ سەختترەو بوود، باوجی دەسەڵاتە ئینتیقالیەیل تەقەلای کۆنترۆڵکردن ناوچەگە دەن و خوەیان لە جەنگ دۊرەو خەن، وە تایبەت کە هەردوگ ریخریایەگە پەلامارەیل خۊناوی کەن وە بان مەدەنیەیل".

دیاری کرد کە دەسەڵاتەیل پابەندن وە گلەوداین ئاسایش و ئارامی، هەرچەن توانایەیل سەربازی هازەیل سنوورداریگ دین، وەلێ تەقەلای پەیاکردن چارەسەر ئەرا یە دەن لە ری فرەجۊرکردن هاوبەشیەیل دەرەکی و چشتەیلیگ ترەک.