کوشیان 30 کەس لەوەر وەفر لە ژاپۆن

شەفەق نيوز – تۆکیۆ

میدیایەیل راگەیانن ژاپۆن، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای کوشیان 30 کەس لەلای کەمەو کردن، لەوەر ئەو وەفرەیل خەسە کە ژاپۆن لە ماوەی دوو هەفتەی گوزەشتە وەخوەی دیە.

رووژنامەی "چاپان تايمز"، ژاپۆنی باس توومارکردن بەرزترین ئاماری لە کەرت نيگاتا کرد کە 12 کەس مردنە، و لە شوینی کەرت ئەكيتا کە مردن 6 کەس توومار کرد، ئیجا کەرت ئۆموری وە مردن 4 کەس.

لەلای خوەییش، سانای تاكايشی، خانمە سەرۆک وەزیرەیل ژاپۆن لە گردەوبوینیگ وەزارەتی ئەرا باسکردن لە کاریگەریەیل ئەو وەفرە خەسەیلە وت: داوا لە هاوڵاتیەیل کەم وەشوینکەفتن ئەرا زانیاریەیل کەشوهەوا بکەن، و گامەیل مسۆگەرکردن بیوەییان جیوەجی بکەن.

وتیش:لە ساڵی مەزەنەیل وەفروارینیگ زیاتر، داوا لە گشت وەزیرەیل کەم گشت کاریگ وەپییان کریەێد بکەن ئەرا نواگیریکردن لە کەفتن کەلەمە، و پیشکەشکردن هەر پاڵپشتییگ گرنگ وەیی دوودڵی.

