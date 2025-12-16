کوشیان 3 پولیس و مەدەنییگ لە ئەنجام تەقەکردن لە باشوور خوەرھەڵات ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان سێ ئەندام پولیس و کەسیگ مەدەنی راگەیان لە ئەنجام رویوەڕویبوین چەکدار لە پارێزگای کرمان باشوور خوەرھەڵات ئیران.

ئاژانس خەوەری "تەسنيم" ئیرانی، لە زوان پەیوەندیەیل گشتی فەرماندەیی فەیلەق قودس لە سوپای پاسداران ئیران وت: سێ کەس لە ئەندامەیل ئاسایش و هیزەیل رزگارکردن یاسا و یەک مەدەنی کوشیانە لە ئەنجام تەقەکردن دویەشەو ناوەین چەکدارەیلیگ و هیزەیل ئەمنی لەلای خاڵ وەشکین لە دەروازەی شار فەرەج لەبان ری زاهدان-فەرەج.

سوپای پاسداران دووپات کرد دەزگایەیل ئەمنی و هیزەیل رزگارکردن یاسا کەفتە شوین رویداوەگە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

وەگورەی راپۆرتەگە، هیزەیل پولیس لەلای خاڵ وەشکین بوینە لە ئەرک وەردەوامیان لە مقیەتیکردن بنکەی گواستنەوەلە ناوچەگە وەختیگ کەفتنە وەر پەلاماریگ چەکدار.

وەگورەی ئاژانسەگە، ریکارەیل ئەرا کۆنترۆڵکردن رویداوەگە جیوەجی کریا و ئەرا مسۆگەرکردن ئاسایش لە ناوچەگە.