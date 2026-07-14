کوشیان 3 مەدەنی وە گورزەیل ئەمریکا وەبان باشوور خوەرئاوای ئیران
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئاژانس خەوەری "فارس" ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کەفتن قوربانی لە ئەنجام گورزیگ ئەمریکی لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە.
ئاژانس فارس ئاشکرایکرد، 3 مەدەنی کوشیان، لە پەلاماریگ ئەمریکا وەبان پارێزگای هۆرمزگان باشوور خوەرئاوای ئیران، لە وەخت شەوەکی ئمڕوو.
سەربازگەى ئەمریکی، لە وەخت گوزەیشتەى ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کۆتایى هاتیە وە ئەنجامدان پەلامارەیل سەربازى کە ئامانجى شوینەیل سەربازى بویە لەناو چەن شاریگ کناراوی ئیرانى، هاوکات وەگەرد گلەوخواردن تونى ئاڵۆزییەیل ئەمنى لە ناوچەگە لە رووژەیل گوزەیشتە.