کوشیان 3 کەس لە تەقەکردنیگ لە شار "توین فۆڵز" ئەمریکی

شەفەق نیوز - ئایداهۆ

قسەکەر وەناو شار "توین فۆڵز" ئەمریکی، رووژ یەکشەممە، کوشیان سێ کەس راگەیان لەوەر تەقەکردن چەکداریگ لە ناوچەیگ بازرگانی لە شارەگە کە کەفتەسە ویلایەت ئایداهۆ.

ماسیۆ هیکس، سەرۆک پۆلیس "توین فۆڵز"، ئەرا رووژنامەنووسەیل دووپات کرد کە تەقەکەرەگە گیان لەدەس داگە، وتیش دا کە دی هیچ رخدارییگ نەمنیە کە هەڕەشە لە دانیشتگەیل بکەێد.

ئاژانس "رۆیتەرز" لەزوان هەماهەنگیکار کاروبارەیل راگەیانن لە شارەگە، جۆش پاڵمەر وت کە خەوەر دریاگە لە رۊداو تەقەکردن لە نزیک چێشتخانەی "ئین ئاند ئاوت بێرگر" لە ناوچەیگ بازرگانی قەرەباڵغ، وەرجە ئەوەگ دۊای نزیکەی سەعاتیگ دووپات بکریەێد لە دۊرخستن رخباریەگە.

پاڵمەر دیاری کرد کە سێ کەس گیان لەدەس دانە - لەناویانیش جیوەجیکار پەلامارەگە - و لەلای کەم دوو کەس زەخمدار بۊنە، لە وەختیگ هیکس دیاری کرد کە پۆلیس کار کەێد ئەرا دیاریکردن شۊناس چەکدارەگە و زانین مدووەیلی.

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس "توین فۆڵز" لەڕی هەژمار خوەی لە "فەیسبووک" خەوەرداۊد کە دەسەڵاتەیل ئەو ریەیلە کە وەرەو ناوچەگە چن وەگەرد پیەڵیگ نزیک بەسانە دۊای رەسین یەکەمین خەوەر.