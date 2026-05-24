‏کوشیان 24 کەس وە وەئامانجگردن قەتاریگ کە سەرباز هەڵگردوێد لە پاکستان

2026-05-24T07:58:38+00:00

شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏وەلای کەم 24 کەس کوشیا، ئمڕوو یەکشەممە، لە ئەنجام تەقینەوەیگ کە قەتاریگ کردیەسە ئامانج  سەرباز هەڵگردوێد لە هەرێم بلوشستان باشوور خوەرئاوای پاکستان.

‏ئاژانس خەوەری فەرەنسا لە زوانی وەرپرسیگ پلە بەرز راگەیان، پەلامارەگە لە شار کویتا پایتەخت هەرمەگە رویدا، لە ئەنجام 50 کەسیش زەخمداربوی، لەناویان سەرباز لە سوپای پاکستانی هەس.

‏هەرێم بلوشستان گاجاریگ پەلامارەیلیگ چەکداری و تەقینەوە وەخوەی دوینێد کە هێزەیل ئەمنی و ژیرخان ئابووری کرێدە ئامانج لەسای ئەو ناجیگیری ئەمنیە کە لە ناوچەگە وەردەوامە.

