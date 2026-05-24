کوشیان 24 کەس وە وەئامانجگردن قەتاریگ کە سەرباز هەڵگردوێد لە پاکستان
2026-05-24T07:58:38+00:00
شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد
وەلای کەم 24 کەس کوشیا، ئمڕوو یەکشەممە، لە ئەنجام تەقینەوەیگ کە قەتاریگ کردیەسە ئامانج سەرباز هەڵگردوێد لە هەرێم بلوشستان باشوور خوەرئاوای پاکستان.
ئاژانس خەوەری فەرەنسا لە زوانی وەرپرسیگ پلە بەرز راگەیان، پەلامارەگە لە شار کویتا پایتەخت هەرمەگە رویدا، لە ئەنجام 50 کەسیش زەخمداربوی، لەناویان سەرباز لە سوپای پاکستانی هەس.
هەرێم بلوشستان گاجاریگ پەلامارەیلیگ چەکداری و تەقینەوە وەخوەی دوینێد کە هێزەیل ئەمنی و ژیرخان ئابووری کرێدە ئامانج لەسای ئەو ناجیگیری ئەمنیە کە لە ناوچەگە وەردەوامە.