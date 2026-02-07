کوشیان 24 کەس مناڵ هاناویان وە گورزیگ لەبان ئاوارەیل لە سودان

شەفەق نيوز- خەڕتووم

تووڕ پزشکەیل سودان، ئمڕوو شەممە، کوشیان 24 کەس راگەیان 8 مناڵ و ژن هاناویان و زەخمداری چەن کەسیگ، لە ئەنجام پەلاماردان هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی وەبان ماشینیگ ئاوارەیل مەدەنی هەڵگردوێد، لە ناوچەی دبيكر باکوور كردفان.

حکومەت ویلایەت باکوور كردفان لە بەیاننامەیگ وت: پەلامارەگە وەبان ماشینیگ بوبە کە ئاوارەیل هەڵگردوێد لە ناوچەی دبيكر لە ویلایەت باشوور كردفان وەرەو شار رەهد هاتوێن، کە وە درۆنیگ لە دەروازەی باشووری شارەگە پەلامار دریان.

حکومەت ویلایەت و دەسەی ئاسایش ویلایەت وە زبرترین واژە شەرمەزار ئەو پەلامارە کردن کە وە تاوانیگ تیرۆری دڵتەزێن باسی کردن، دووپاتیش کردن کە وە شکانن کەورەیگ ئەرا بنەمایەیل یاسای ناودوڵەتی و رێککەفتنەیل جنێڤ دریەێدە قەڵەم.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە ئەو پەلامارە رەسێدە ئاست تاوان جەنگ، و وەگورەی سیستەم سەرەکی رۆما ئەرا دادگای تاوانی ناودەوڵەتی شایەت وە تاوان دژوە مرۆیی توومار بکریەێد، چوینکە بەشیگە لە پەلامار فراوانیگ وەبان دانیشتگەیل مەدەنی.

حکومەت دووپاتیش کرد کە پەلامارەیل دووارەوبوی وەبان هاوڵاتیەیل و شوینەیل مەدەنی و خزمەتگوزارییەیل و کاروانەیل دەسمیەتی مرۆیی خوو چەسپیاگە لە پەلامارەیل گەورە کە پرسیارکاری ناودەوڵەتی خوازن.

داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی و ئەنجومەن ئاسایش و ریخریاگەیل ماڤپەرەوەری کردن جویلەی زویوەزوی بکەن و ریکارەیل نواگیریکردن جیوەجی بکەن کە چەسپیان سزا و وەشوینکەفتن سەرکردە و ئەندامەیل هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی لەناویان بوود، وەشیوەیگ لە سزا قورتار نەکریەن.