کوشیان 21 کەس لەلای کەمەو لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو قەتار لە ئیسپانیا

شەفق نيوز- مەدريد

21 کەس لەلای کەمەو، شەو یەکشەممە، گیانیان لەدەسدان، لە ئەنجام دەرچگن دوو قەتار لەبان کڕ ئاسنین خوەیان، لە نزیک شار ئەداموز لە هەرێم ئەندەلوس باشوور ئیسپانیا، وەگورەی وەزارەت ناوخوەی ئیسپانیا.

خزمەتگوزاری فریاکەفتن خەوەردا لە زەخمداربوین شمارەیگ لە سەرنشینەیل، وەگەرد کەسەیلیگ لەناو قەتارەیل گیر هاتنە، لە وەختیگ وەزیر هامشوو ئیسپانیا ئۆسکار بوینتی راگەیان کە گشت زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریانە، دیاری کرد کە زەخمداری 30 لەلییان سەختە.

بوينتی ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: گشت زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، وتیش: 30 لەلییان تویش زەخمەیل سەختیگ هاتنە.

وەگورەی وەڕیەوبەرایەتی تووڕ کڕەیل ئاسنین ئیسپانیا "ئەديف"، قەتاریگ هەن کۆمپانیای"ئيريۆ" لە ناوچەی مەقە باشوور وڵات روی وەرەو مەدريد کردوێد، لە کڕ خوەی دەرچگ نزیک ئەداموز و کەفتە بان کڕەگەی شانی، لە وەختیگ قەتاریگ ترەک وەبانیەو هاتوێد، تا دان لەیەکتری و ئەوەکەیش لە کڕ خوەی دەرچگ.

یەکیگ لە وەچەودیەیل ئەرا کەناڵ "تی فی ئی" ئیسپانی فەرمی وت: یەکیگ لە فارگۆنەیل یەکەم جار لەڕی خوەی دەرچگ و پلیا.

خوان مانۆیل سەرۆک ناوچەی ئەندەلوس لەبان "ئێكس" وت: تیمەیل فریاکەفتن و پاڵپشتی لۆجستی ئەرا شوین رویداوەگە کلکردیمن.

لەلای خوەییش، بیدرۆ سانشێز سەرۆک وەزیرەیل وت: وە گرنگیدان فرەیگ چەودیاری رویداو ناوەین ئەو دوو قەتار فرە تونە کەێد کە لە کڕ خوەیان دەرچگن لە ئەداموز، وتیش: حکومەت وەگەرد دەسەڵاتەیل پەیوەندیدار و تیمەیل فریاکەفتن کار کەن ئەرا پیشکەشکردن دەسمیەتی.

بنەماڵەی شاهی ئیسپانیا لە بەیاننامەیگ باس نیگەرانی قویلی کرد لە دویای ئی رویداو رخبارە، و گەرمترین سەرەخوەشی لە خیزان و دووسەیل قوربانیەیل کرد.

جی باسە کە جویلەی هامشوو لەبان ئەو ری گرنگە ناوەین مەدرید و ناوچەی ئەندەلوس تا بانگوازیگ ترەک وسیا.