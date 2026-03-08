کوشیان 19 کەس وە گورز ئیسرائیل وەبان بینایگ نیشتەجیبوین لە لوبنان

شەفەق نيوز - بەيروت

فرۆکەیل جەنگی ئیسرائیل، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماریگ وەبان بینایگ پڕ لە مەردم لە ناوچەی سیر خوەرئاوا لە قەزای نەبەتیە باشوور لوبنان جیوەجی کردن.

ئاژانس خەوەری فەرمی لوبنان وت: ئەو گورزە بویە هوکار رمیان ئەو بینای سێ قاتیە وە تەواوی وەبان دانیشتگەیل ناوی، نە بویە مدوو کوشیان 19 کەس لەلای کەمەو، کە ژن و مناڵ لەناویان بویە، لە ئاماریگ ستێنایی وەرەو زیایبوین چوود.

دووپاتیش کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی کار کەن لە هەڵگردن رمیاگەیل و دراوردن تەرمەیل لە ژیری.