کوشیان 16 کەس وە رویداویگ ئاگر دڵتەزن لەناو ماڵ گەورە تەمەنەیل لە ئیندۆنیزیا

شەفەق نيوز- جاكرتا

ئاژانس خەوەری فەرمی ئیندۆنیزیا (ئەنتارا)، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە ئاگر لەناو ماڵ گەورە تەمەنەیل لە شار مانادو لە دوورگەی سولاويسی ئیندۆنیزیا هیز گرد و بویە مدوو کوشیان 16 کەس.

وەرپرسیگ لە پولیس وەناو عالم شاه بی حسيبوان، وت: ئاگر لە ناو ماڵ گەورە تەمەنەیل دار ويردا دامای با وەها دیریگ شەو یەکشەممە کپەو کریا.

دیاری کرد کە هیمان دەسەڵاتەیل لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە کەن.

پارچە ڤیدیۆییگ لەلایەن کەناڵ خەوەری"میترو تی ڤی" ئاگرەگە نشان دا کە ماڵەگە سزنێد و ئاسمان شەو کەێدە رەوگ پرتەقاڵی، و مەردم دەسمیەتی کەسیگ لە گەورە تەمەنەیل دەن تا لەناو بینا سزیاگە دەرچوود.

جیمی روتينسولو سەرۆک بەش کپەوکردن ئاگر لە ‌مانادو وت: میوانەیل ماڵەگە لەناو بیناگە گیر هاتوێن وتیش؛ سێ کەسیش زەخمدار سزیان بوینە.