‏کوشیان 15 مەدەنی وە مدوو جەنگ بان سنوور ئەفغانستان و پاکستان

‏شەفەق نیوز ـ کابول

‏دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان 15 مەدەنی و زەخمداری دە کەس لە جەنگ نوویگ لەبان سنوور ناوەین ئەفغانستان و پاکستان.

‏قسەکەر وەناو ئیدارەی راگەیانن لە شار عەلی محەمەد حەقمال، رویوەرویبوینەیل دویەشەو دروسبویە لە ناوچەی سبین بوڵدک ئەفغانی، دیاریکرد ئەرا کوشیان 15 مەدەنی.

‏وەرپرسیگ لە خەستەخانەی ناوچەی سبین بولدک عەبدولجان باراک دووپاتکرد، زیاتر لە 80 ژن و مناڵ لە جەنگ زەخمداربوینە.

‏لەلای خوەی، قسەکەر حکومەت تالبان زەبیح ئەڵا موجاهید هێزەیل پاکستانی توومەتبارکەێد وە ئەنجامداین پەلامارەیل "دوارە" لەری وەکارهاوردن چەک "سووک و قورس" لە ناوچەی سبین بۆلدک.

‏موجاهید دیاریکرد، 12 مەدەنی کوشیانو 100 کەسیش زەمداربویە، دووپاتکرد ئارامی ئەرا ناوچەگە گلەوخواردیە ئەرا ناوچەگە لەدویای کوشیان دوو سەرباز پاکستانی و دەس وەبانگردن خاڵەگەو چەکەیل.

‏هەمیش، وەرپرسە پاکستانیەگە وتیش، 6 ئەندام لە هێزەیل نیمە سەربازی کوشیانە لە رویوەرویبوین وەرد چەکدارەیل نزیک سنوور ئەفغانستان.

‏راگەیان، رویوەروی بوینەیل چەکداری لەسەرەتای شەو شەممەی وەرین دەسوەپیکردیە، هنای کابول دەسکرد وە ئۆپراسیۆنەیلی لە 5 ویلایەت لەبان سنوور.

