کوشیان 15 مەدەنی وە مدوو جەنگ بان سنوور ئەفغانستان و پاکستان
شەفەق نیوز ـ کابول
دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان 15 مەدەنی و زەخمداری دە کەس لە جەنگ نوویگ لەبان سنوور ناوەین ئەفغانستان و پاکستان.
قسەکەر وەناو ئیدارەی راگەیانن لە شار عەلی محەمەد حەقمال، رویوەرویبوینەیل دویەشەو دروسبویە لە ناوچەی سبین بوڵدک ئەفغانی، دیاریکرد ئەرا کوشیان 15 مەدەنی.
وەرپرسیگ لە خەستەخانەی ناوچەی سبین بولدک عەبدولجان باراک دووپاتکرد، زیاتر لە 80 ژن و مناڵ لە جەنگ زەخمداربوینە.
لەلای خوەی، قسەکەر حکومەت تالبان زەبیح ئەڵا موجاهید هێزەیل پاکستانی توومەتبارکەێد وە ئەنجامداین پەلامارەیل "دوارە" لەری وەکارهاوردن چەک "سووک و قورس" لە ناوچەی سبین بۆلدک.
موجاهید دیاریکرد، 12 مەدەنی کوشیانو 100 کەسیش زەمداربویە، دووپاتکرد ئارامی ئەرا ناوچەگە گلەوخواردیە ئەرا ناوچەگە لەدویای کوشیان دوو سەرباز پاکستانی و دەس وەبانگردن خاڵەگەو چەکەیل.
هەمیش، وەرپرسە پاکستانیەگە وتیش، 6 ئەندام لە هێزەیل نیمە سەربازی کوشیانە لە رویوەرویبوین وەرد چەکدارەیل نزیک سنوور ئەفغانستان.
راگەیان، رویوەروی بوینەیل چەکداری لەسەرەتای شەو شەممەی وەرین دەسوەپیکردیە، هنای کابول دەسکرد وە ئۆپراسیۆنەیلی لە 5 ویلایەت لەبان سنوور.