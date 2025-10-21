کوشیان 15 کەس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە یەمەن

شەفەق نيوز– مەئریب

سەرچەوەیل ناوخوەیی لە یەمەن، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچو ناوەین پاسیگ نەفەر هەڵگر وەگەرد ماشینیگ بارهەڵگر لەبان ری ناودەوڵەتی مەئریب - عیبەر لە وەڕیەوبەرایەتی وادی خوەرھەڵات مەئریب، وڵکەرۆ رەدبوین ماتووڕسکڵیگ، کە بویە مدوو کوشیان 15 کەس 5 ژن هاناویان، و زەخمداری پیاییگ و مناڵیگ وە زەخمەیل سەختیگ.

سەرچەوەیل دیاری کردم کە پاسەگە وە گاز کار کەێد، دویای رویداوەگە ئاگر گرد، کە فرەی قوربانیەیل لەناوی بوین.

سەرچەوەیل وانیش: دویەتیگ لە تەمەن پەنج ساڵان تەنیا کەسیگ وە زنی مەنەو لەناو پاسەگە، وەلێ تویش زەخمەیل سەختیگ هات، هەمیش شاگرد رادەی بارهەڵگرەگە رزگار بوی.

وەگورەی سەرچەوەیل، سەختی گوڵپەی ئاگرەگە نەیشت کەسیگ نزیکەو بوون تا ئەوەنە تیەن ئاگرەگە کەمەو بوی.