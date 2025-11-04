‏کوشیان 15 کەس مناڵ و ژن هاناویان لەماوەی 72 ساعەت لە سوریا

2025-11-04T08:52:03+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏سەرچەوەیگ سوری ماف مرۆڤ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان 15 کەس لەناویان مناڵیگو دوو ژن هەس لە ناوچە جیاوازەیل سوریا لە ماوەی سێ رووژ یەکەم تەشرین دویەم.

‏سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ناوچە جیاوازەیل سوریا لەماوەی سێ رووژ سەرەتای تشرین یەکەم زنجیرە رویداویگ کوشتن جیاوازەیل وەخوەی دی، کە پێکتێد لە رویوەرویبوین چەکداری و تەقیان مین وەجیماگەی جەنگی، و ئۆپراسیۆن تیرۆرکردن و رفانن، وەرد تاوانەیل کەسی و خێزانی".

‏وتیش؛"کوشیان 15 کەس توومارکریاس، کە مناڵیگ و دوو ژن هاناویان، وەرد ئەندام ئەمنی و وەرپرسەیل وەرین وەگەرد وەردەوام حالەتەیل تێکچگن ئەمنی و بەدبوین بارودۆخ مەیدانی لە شمارەیگ ناوچەیل سوریا".

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد ئەو رویداوەیلە لە ماوەی 72 ساعەت وەرین توومارکریانە بریتین لە "کوشیان سێ کەس  کە مناڵ هاناویان وە تاوانیگ کوشتن لەناوچەی  کۆنترۆلکریاگ دەس حکومەت سوریا،  و مردن مناڵیگ وە تەقیان وەجیماگەی جەنگی، وەرد پەیاکردن تەرم مناڵیگ شیرەخوەرە لە ناوچەی کۆنترۆلکریاگ دەس هێزەیل سوریای دیموکرات".

‏ئاشکرایکرد "هەفت کەس کوشیان لەناویان ژن هەس، لە لاناویان حالەتەیل لەناوبردن و دوو حالەت کوشتن تاوانکاری کە یەکیگیان ژنە، وەرد کوشیانن دوو مناڵ وە وەجیماگەیل جەنگی  ناوچەی حکومەت سووریا، وەرد کوشیان ئەندامیگ لە هێزەیل ئەمنی ناوخوەی لە ناوچەی (قەسد)".

‏هەمیش "کوشیان پەنج کەس کە ژنیش هاناویان، وە حالەتەیل لەناوبردن و تاوان کوشتن تاوانکاری لە ناوچەی حکومەت سوریا، وەرد کوشیان  دوو ئەندام لە (قەسد)لەکوشتنکاری ووزانە، و یەکیگ ترەک وە تەقیان مین وە جیماگەیل جەنگی" وەپای سەرچەوەگە.

