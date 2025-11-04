کوشیان 15 کەس مناڵ و ژن هاناویان لەماوەی 72 ساعەت لە سوریا
شەفەق نیوز ـ دیمەشق
سەرچەوەیگ سوری ماف مرۆڤ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان 15 کەس لەناویان مناڵیگو دوو ژن هەس لە ناوچە جیاوازەیل سوریا لە ماوەی سێ رووژ یەکەم تەشرین دویەم.
سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ناوچە جیاوازەیل سوریا لەماوەی سێ رووژ سەرەتای تشرین یەکەم زنجیرە رویداویگ کوشتن جیاوازەیل وەخوەی دی، کە پێکتێد لە رویوەرویبوین چەکداری و تەقیان مین وەجیماگەی جەنگی، و ئۆپراسیۆن تیرۆرکردن و رفانن، وەرد تاوانەیل کەسی و خێزانی".
وتیش؛"کوشیان 15 کەس توومارکریاس، کە مناڵیگ و دوو ژن هاناویان، وەرد ئەندام ئەمنی و وەرپرسەیل وەرین وەگەرد وەردەوام حالەتەیل تێکچگن ئەمنی و بەدبوین بارودۆخ مەیدانی لە شمارەیگ ناوچەیل سوریا".
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد ئەو رویداوەیلە لە ماوەی 72 ساعەت وەرین توومارکریانە بریتین لە "کوشیان سێ کەس کە مناڵ هاناویان وە تاوانیگ کوشتن لەناوچەی کۆنترۆلکریاگ دەس حکومەت سوریا، و مردن مناڵیگ وە تەقیان وەجیماگەی جەنگی، وەرد پەیاکردن تەرم مناڵیگ شیرەخوەرە لە ناوچەی کۆنترۆلکریاگ دەس هێزەیل سوریای دیموکرات".
ئاشکرایکرد "هەفت کەس کوشیان لەناویان ژن هەس، لە لاناویان حالەتەیل لەناوبردن و دوو حالەت کوشتن تاوانکاری کە یەکیگیان ژنە، وەرد کوشیانن دوو مناڵ وە وەجیماگەیل جەنگی ناوچەی حکومەت سووریا، وەرد کوشیان ئەندامیگ لە هێزەیل ئەمنی ناوخوەی لە ناوچەی (قەسد)".
هەمیش "کوشیان پەنج کەس کە ژنیش هاناویان، وە حالەتەیل لەناوبردن و تاوان کوشتن تاوانکاری لە ناوچەی حکومەت سوریا، وەرد کوشیان دوو ئەندام لە (قەسد)لەکوشتنکاری ووزانە، و یەکیگ ترەک وە تەقیان مین وە جیماگەیل جەنگی" وەپای سەرچەوەگە.