کوشیان 14 کەس لەوەر وارانەیل رفتیگ لە بەڕازیل

شەفەق نيوز- بەڕازيليا

دەسەڵاتەیل لە بەڕازیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە کوشیان 14 کەس لەلای کەمەو، و 440 کەسیش ناچار ئاوارەیی بوین، دویای وارانەیل رفتیگ کە شار جويز دی فورا لە باشوور خوەرھەڵات وڵات نقوم کرد.

شارەوانی شارەگە وت: وارانەگە بویە مدوو لافاوەیل و رمیان زەوی، نە دەوام مەکتەوەیل وسان، و تیمەیل وەڵامدان رویداوەیل گردەو کریان، و دەسکردن وە مینەکردن بیسەروشوینەیل، وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز.

وتیش: دەسەڵاتەیل فیدراڵی و دەسەڵاتەیل ویلایەتەگە داواکاری پشتگیریکردن ئەو شارە وەرگردن کە کەفێدە ویلایەت ميناس جيرايس کە کارەساتەیل گشتی راگەیان.

پەیمانگەی نیشتمانی کەشناسی لە بەڕازیل، ئمڕوو سێشەممە، ئاگاداری دەرکردن لە وارانەیل رفتیگ لە بەشەیلیگ لە 14 ویلایەت، لەناویان ناوچەی جيرايس وريو دب جانيرو.

فرەی ناوچەیل بەڕازیل چنە ناو وەرز وارانەیل لە وەرز تاوسان لە کانوون یەکەم تا ئادار، کە وڵاتەگە وەگورز وارانەیل رفتیگ زریان تریشقە و لافاوەیل و رمیان زەوی وەخوەی دوینێد.