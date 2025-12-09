کوشیان 13 کەس وە ئاگر ناو مۆڵیگ لە ئیندۆنیزیا

شەفەق نيوز- جاكرتا

میدیایەیل راگەیانن لە ئیندۆنیزیا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە ئاگر لەناو مۆڵیگ هەفت قاتی لە جاکرتای پایتەخت هیز گرد، و بویە مدوو کوشیان 13 کەس، و هیچکات کەسەیلیگ لەناوی گیر هاتنە.

کەناڵ تەلەڤیزیۆنی كومباس وت: ئاگرەگە کپەو کریا وەگەرد تەقەلای چووڵکردن بیناگە.

ئەو بینا نویسنگەی کۆمپانیای درۆن ئیندۆنیزیا هاناوی، کە درۆنەیل ئەرا کەرت کانزاگەری و کشتوکاڵی فرووشێد.

گرتەیلی لەلایەن کەناڵ تەلەڤیزیۆنی كومباس نشان دان دەیان لە ئەندامەیل وەرگری شارستانی تەقەلا کەن کەسەیل ناو بیناگە دەربکەن و بەشیگیان کیسەی تەرم وەپییان بوی.