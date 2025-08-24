کوشیان 12 چەکدار لە تەقەلای کوشتن فەرماندەیگ سەربازی لە لیبیا

شەفەق نيوز- ترابلوس

میدیایەیل لیبیا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە کوشیان 12 چەکدار لە تەقەلایگ شکستهاوریگ ئەرا کەسان فەرماندەی کەتیبە "55 پیادە"، موعومور زاوی، لە ناوچەی مەعمورە بورشفانە.

وەرپرس نویسینگەی راگەیانن لەو کەتیبە، محمد مسيب، دووپات کرد کە ئەندامەیل کەتیبەگە نواگیری ئەو پەلامارە کردن و تا ماوەی نزیکەی نیم ساعەت تەقەکردن بویە، و دویای ئەوە ئارامەو بوی.

دیاری کرد کە چەکدارەیلیگ پەلامار کاروان کەتیبەگە دانە لە ماوەی مەعمورە بورشفانە هەناێ وەڕیەو بوینە ئەرا بارەگای نیشتەجیبوین فەرماندەی کەتیبەگە.

سەرچەوەیل ئەمنی وتن: ئەندامەیل کەتیبەگە وەڵام سەرچەوەیل ئاگر وەشیوەی راستەخۆ دان، کە دویای نزیکەی نیم ساعەت لە تەقەکردن، 12 لە چەکدارەیل کوشیا، وەبی توومارکردن زەخمداری لەناو رزەیل کەتیبەگە، وەگورەی خەوەریگ وەلایەن "بوابة الوسط".

مسيب دووپات کرد کە ئیرنگە رەوشەگە ئارامە و ژیان لە ناوچەی مەعمورە ئەرا سروشت خوەی گلەو خوارد، کە شەفەق ئمڕوو تەقەکردن وەخوەی دی.