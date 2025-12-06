کوشیان 11 کەس مناڵیگ هاناویان وە پەلاماریگ چەکدار وەبان ئوتێلیگ لە باشوور ئەفریقا
شەفق نيوز- ئەدیس ئەبابا
11 کەس کوشیان وەمڵبۆ مناڵیگ لەناو تەمەن سێ ساڵە، لە ئەنجام پەلاماریگ چەکدار، ئمڕوو شەممە، وەبان ئوتێلیگ لە پایتەخت باشوور ئەفریقا.
رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری 25 کەس 14 کەسیان ئەرا خەسەخانە بریان لە شوین رویداوەگە لە ناوچەی سولسفيل، وەدویری 18 کیلۆمەتر وەرەو خوەرئاوای بريتوريا، و کەسیگ ترەک لە خەسەخانە گیانی لەدەسدا، وەگورەی میدیایەیل راگەیانن باشوور ئەفریقا.
وەگورەی میدیایەیل راگەیانن، 3 چەکدار چگنە ناو ئوتێلەگە لە نزیک ساعەت 4:30 شەوەکی، و تەپە لە بڕیگ لەو پیاوەیلە کرد کە پەسا مەی نووشیان.
لەناو کوشیاگەیل کوڕیگ لە تەمەن 12 ساڵان و یەکیگیش لە تەمەن 16 ساڵان، و تا ئیسە مدووەیل پەلامارەگە نەزانیاس، و هیچ لایەنەیگ وەرپرس لە پەلامارەگە دەسگیر نەکریاس.
رویداوەگە جویر بەشیگە لە زەنجیرەیگ رویداوەیل تەقەکردن لە باشوور ئەفریقا.
وەگورەی داتایەیل پولیس لە باشوور ئەفریقا، نزیکەی 63 کەس رووژانە کوشیانە لەناوەین مانگەیل نیسان و ئەیلوول 2025، لەناو ئەو دەوڵەتە کە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 63 ملیۆن کەس.