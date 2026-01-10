کوشیان 11 چەکدار وە دوو ئۆپراسیۆن جیاجیا لە باکوور پاكستان

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

وەڕیەوبەرایەتی گشتی هیزەیل چەکدار پاکستان (ISPR)، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە هیزەیل ئەمنی 11 چەکدار کوشتن کە لە هندستانەو پشتگیری کریانە، ئەوەیش وە دوو ئۆپراسیۆن جیاجیا لە هەرێم خەیبەر و بەختونخوا، باکوور وڵات.

ئیدارەگە لە بەیاننامەیگ وت: ئۆپراسیۆنیگ هەواڵگری لە ناوچەی باکوور وەزيرستان جیوەجی کریا، دویای رەسین زانیاری لەبان چەکدارەیلیگ، و لە ئۆپراسیۆنەگە پەلامار حەشارگەیان دریا، و دویای تەقەکردن شەش چەکدار کوشیان.

لە ئۆپراسیۆنیگ ترەک لە ناوچەی كورام، هیزەیل ئەمنی تەقە لە بڕیگ ترەک لە چەکدارەیل کردن، کە بویە مدوو کوشیان پەنج چەکدار.

وتیش: چەک و فیشەکەیل لە چەکدارە کوشیاگەیل بریا نە لە هندستانەو پشتگیری کریانە، و ئەرا پەلامارەیل تیرۆری وەکار هاوریانە.