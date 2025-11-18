‏کوشیان وە پەلامار ئیسرائیل وەبان باشوور لوبنان

‏کوشیان وە پەلامار ئیسرائیل وەبان باشوور لوبنان
2025-11-18T15:45:49+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏دەزگای راگیانن لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، ەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە گورزەیل درۆنەیل ئیسرائیل کە ماشینیگ لە باشوور وڵات کردنە ئامانج.

‏ئاژانس نیشتیمانی راگەیانن  (اللبنانية الرسمية)، راگەیان رۆنیگ ئیسرائیلی پەلامار ماشینیگ لە شار بنت جەبیل دا و بویە مدوو کوشیان فەرمانبەریگ  لە یەکێتی شارەوانییەیل.

‏جی باسە،  ئیسرائیل پابەن خاڵەیل رێککەفتن وساننی کرد  لەناوەین خوەی و لوبنان، کە لە 27 تشرین دویەم/نۆڤێمبەری 2024 دەس وە جێوەجیکردن کرد، و هێزەیل وە شێوەیگ نیمچە رووژانە وەردەوامن لە کارەیل رمانن  و تەقانن و ئەنجامدان پەلامار  ئاسمانی لە باشوور لوبنان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon