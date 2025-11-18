کوشیان وە پەلامار ئیسرائیل وەبان باشوور لوبنان
شەفەق نیوز ـ بەیروت
دەزگای راگیانن لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، ەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە گورزەیل درۆنەیل ئیسرائیل کە ماشینیگ لە باشوور وڵات کردنە ئامانج.
ئاژانس نیشتیمانی راگەیانن (اللبنانية الرسمية)، راگەیان رۆنیگ ئیسرائیلی پەلامار ماشینیگ لە شار بنت جەبیل دا و بویە مدوو کوشیان فەرمانبەریگ لە یەکێتی شارەوانییەیل.
جی باسە، ئیسرائیل پابەن خاڵەیل رێککەفتن وساننی کرد لەناوەین خوەی و لوبنان، کە لە 27 تشرین دویەم/نۆڤێمبەری 2024 دەس وە جێوەجیکردن کرد، و هێزەیل وە شێوەیگ نیمچە رووژانە وەردەوامن لە کارەیل رمانن و تەقانن و ئەنجامدان پەلامار ئاسمانی لە باشوور لوبنان.