کوشیان و زەخمی بوین سێ سەرباز ئیسرائیلی لە جەنگەیل باشوور لوبنان
شەفەق نیوز - قودس
ئمڕوو پەنجشەممە، سەربازیگ ئیسرائیلی لە "لیوای غۆلانی" کوشیا و دوو سەرباز تر زەخمی بوین، دویای پەلاماریگ لە لایەن حزبوڵڵاوە کە هێزیگ سەربازی کردە ئامانج لە وەخت تەقەلاداین ئەرا چگنە ناو یەکیگ لە ئاوایەیل باشوور لوبنان.
کەناڵ "12"ی عیبری لە سەرچەوەیل مەیدانیی برديه: "ئی پەلامارەیلە لە ناو بەرزەوبوین پەلامارەیل راستەوخوەی لەبان سنوورەیل باکوور روی دایە".
لە لای خوەی، سوپای ئیسرائیل وە شیوەیگ فەرمی کوشیان ئەو سەربازە کە لە هێزەیل نوخبە بویە دووپات کرد، یەیش لە ناو ئاڵۆزییەیل ناوچەگە کە کاریگەری فرەیگ دیرێد لەبان بەرەی لوبنان.