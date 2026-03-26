‏کوشیان و زەخمی بوین سێ سەرباز ئیسرائیلی لە جەنگەیل باشوور لوبنان

‏شەفەق نیوز - قودس

‏ئمڕوو پەنجشەممە، سەربازیگ ئیسرائیلی لە "لیوای غۆلانی" کوشیا و دوو سەرباز تر زەخمی بوین، دویای پەلاماریگ لە لایەن حزبوڵڵاوە کە هێزیگ سەربازی کردە ئامانج لە وەخت تەقەلاداین ئەرا چگنە ناو یەکیگ لە ئاوایەیل باشوور لوبنان.

‏کەناڵ "12"ی عیبری لە سەرچەوەیل مەیدانیی برديه: "ئی پەلامارەیلە لە ناو بەرزەوبوین پەلامارەیل راستەوخوەی لەبان سنوورەیل باکوور روی دایە".

‏لە لای خوەی، سوپای ئیسرائیل وە شیوەیگ فەرمی کوشیان ئەو سەربازە کە لە هێزەیل نوخبە بویە دووپات کرد، یەیش لە ناو ئاڵۆزییەیل ناوچەگە کە کاریگەری فرەیگ دیرێد لەبان بەرەی لوبنان.

