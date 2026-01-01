کوشیان و زەخمداری 74 کەس وە پەلامار ئۆکرانیا وەبان هۆتیل و کافتریایگ لە خێرسۆن روسیا
شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ
ڤلادیمێر سالدۆ، پارێزگار ناوچەی خێرسۆن، ئمڕوو پەنجشەممە راگەیان، وە مدوو پەلامار درۆن ئۆکرانیا وەبان هوتێلیگ و کافتریایگ لە پارێزگاگە، ٢٤ کەس کوشیان و ٥٠ کەس ترەک زەخمداربوین.
سالدۆ داریکرد "هێرشەگە لە شەو سەر ساڵ و لە ری سێ فڕۆکەی بیفرۆکەوان ئەنجامدریایە، کەیەکیگیان مادەی سزنەر هەڵگردبی بویە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ کە گشت باڵەخاەگە گردەو".
پەلامارەگە وەبان شوینیگ بویە کە هاوڵاتیەیل مەدەنی لەلی بوینە ئەرا ئاهەنگکردن وەبوونەی سەرساڵ، پارێزگار دووپاتکرد "پەلامارەگە وە ئەنقەست ئەرا وە ئامانجگردن مەدەنیەیل بویە" دیاریکرد، یەکیگ لە درۆنەیل تێکەڵایگ سزنەر هەڵگردوی.
وتیش: "ئاگرە گەپەگە بویەسە نواگر کارەیل رزگارکردن، و تەنیا لە مەوقەی شەوەکی توەنریا کۆنترۆل بکرێد"، دیاریکرد "فرەیگ لە قوربانییەیل لە ناو باڵەخانەگە سزیان و گیان لەدەسدان".