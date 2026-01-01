‏کوشیان و زەخمداری 74 کەس وە پەلامار ئۆکرانیا وەبان هۆتیل و کافتریایگ لە خێرسۆن روسیا

شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ

‏ڤلادیمێر سالدۆ، پارێزگار ناوچەی خێرسۆن، ئمڕوو پەنجشەممە راگەیان، وە مدوو پەلامار درۆن ئۆکرانیا وەبان هوتێلیگ و کافتریایگ لە پارێزگاگە، ٢٤ کەس کوشیان و ٥٠ کەس ترەک زەخمداربوین.

‏سالدۆ داریکرد "هێرشەگە لە شەو سەر ساڵ و لە ری سێ فڕۆکەی بیفرۆکەوان ئەنجامدریایە، کەیەکیگیان مادەی سزنەر هەڵگردبی بویە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ کە گشت باڵەخاەگە گردەو".

‏پەلامارەگە وەبان شوینیگ بویە کە هاوڵاتیەیل مەدەنی لەلی بوینە ئەرا ئاهەنگکردن وەبوونەی سەرساڵ، پارێزگار دووپاتکرد "پەلامارەگە وە ئەنقەست ئەرا وە ئامانجگردن مەدەنیەیل بویە" دیاریکرد، یەکیگ لە درۆنەیل تێکەڵایگ سزنەر هەڵگردوی.

‏ وتیش: "ئاگرە گەپەگە بویەسە نواگر کارەیل رزگارکردن، و تەنیا لە مەوقەی شەوەکی توەنریا کۆنترۆل بکرێد"، دیاریکرد "فرەیگ لە قوربانییەیل لە ناو باڵەخانەگە سزیان و گیان لەدەسدان".

