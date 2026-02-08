کوشیان و زەخمداری 5 کەس وە گولەی ئەندامیگ ئەمنی لە دەیشتایی سوەیدا

شەفەق نيوز– دیمەشق

فەرماندەی ئاسایش ناوخوەیی لە پارێزگای سوەیدا، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان چوار کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک راگەیان، لە دویای تەقەکردن لە دەیشتایی پارێزگاگە، لە رویداویگ نەهامەتی، لە وەختیگ لە لێکۆڵینەوە دەرکەفت کە وە گولەی ئەندامیگ ئەمنی بویە.

عەمید حوسام تەحان فەرماندەی ئاسایش ناوخوەیی لە سوەیدا لە بەیاننامەیگ وت: لە رویداویگ کارەساتبار لە ناوچەی متونە لە دەیشتایی سوەیدا تاوانیگ نەفرەتی وەبان پەنج هاوڵاتی لە ناوچەگە رویدا، بویە مدوو کوشیان چوار کەس و زەخمداربوین سەختیگ پەنجەمیان.

وتیش: لێکۆڵینەوەی تاوانی لە فەرماندەیی ئاسایش ناوخوەیی پارێزگاگە دەسکردە وەشوینکەفتن ئەو رویداوە ئەرا رەسین وە بندروسی و ئەو لایەنە کە لەپشت ئی کردەوەی خوێڕیانە وسیاس.

ئاشکرا کرد کە لە لێکۆڵینەوەیل سەرتایی دەرکەفت کە یەکیگ لە توومەتبارەیل ئەندامە لە وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش ناوخوەیی لە ناوچەگە، وتیش: ئەو ئەندامە دەسگیر کریا و هەواڵەی لێکۆڵینەوە و ریکارەیل یاسایی کریا.

تەحان سەرەخوەشی گەرمی لە کەسوکارەیل قوربانیەیل کرد، و دووپات کرد کە هەر دەسدرویژیکردنیگ وەبان هاوڵاتیەیل وەیەکجاری رەت کریاس و وەگەرد هیچ کردەوەیگ ئاسانکاری نیەکریەێد کە هەڕەشەی خەڵک بیەێد، دووپاتیش کرد لە پابەندبوین تەواوەتی وە مقیەتیکردن مەدەنیەیل و سزادان هەر کەسیگ دەسدرویژی وەبان ماف خەڵک بکەێد.