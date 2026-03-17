‏کوشیان و زەخمداری 5 سەرباز لوبنانی وە گورزەل ئیسرائیل

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏سوپای لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان سەربازیگ و زەخمداری 4 کەس ترەک وە گورزەیل ئیسرائیل راگەیان کە ماشین و ماتووڕسکیلیگ لە شارۆچکەی قەعقەعیە جسر لە باشوور وڵاتەگە کردە ئامانج.

‏سووپا لە بەیاننامەیگ ئاشکرایکرد، دوو سەرباز مەوقەی گواستنەوەیان وە ماشین و ماتووڕسکیل رویوەروی پەلامارداین هاتنە، وە مدوویەو گشتیان ئەرا خەستەخانە کلکریان.

‏وتیش سوپای لوبنان لە بەیاننامەیگ وت، یەکیگ لە زەخمدارەیل لەوەر زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا، ئامار سەرباز کوشیاگەیل ئەرا یەک کەس بەرزەوبوی.

