کوشیان و زەخمداری 5 سەرباز لوبنانی وە گورزەل ئیسرائیل
2026-03-17T12:41:03+00:00
شەفەق نیوز ـ بەیروت
سوپای لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان سەربازیگ و زەخمداری 4 کەس ترەک وە گورزەیل ئیسرائیل راگەیان کە ماشین و ماتووڕسکیلیگ لە شارۆچکەی قەعقەعیە جسر لە باشوور وڵاتەگە کردە ئامانج.
سووپا لە بەیاننامەیگ ئاشکرایکرد، دوو سەرباز مەوقەی گواستنەوەیان وە ماشین و ماتووڕسکیل رویوەروی پەلامارداین هاتنە، وە مدوویەو گشتیان ئەرا خەستەخانە کلکریان.
وتیش سوپای لوبنان لە بەیاننامەیگ وت، یەکیگ لە زەخمدارەیل لەوەر زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا، ئامار سەرباز کوشیاگەیل ئەرا یەک کەس بەرزەوبوی.