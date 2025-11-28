کوشیان و زەخمداری 4 کەس چینی وە پەلاماریگ لەبان سنوور تاجیکستان و ئەفغانستان

شەفق نيوز- پەکین

باڵیۆزخانەی چین لە تاجیکستان، ئمڕوو جمعە، کوشیان و زەخمداری چوار هاوڵاتی چینی وە پەلاماریگ چەکدار لەبان سنوور وەگەرد ئەفغانستان راگەیان.

باڵیۆزخانەگە وتیش: ئەو چوار هاوڵاتی چینیە لە هەرێم خاتلون بوینە لە باشوور خوەرئاوای تاجیکستان لە شان سنوور ئەفغانستان وەختیگ پەلاماریگ لە ساعەت دیریگ لە شەو چوارشەممە رویداو، وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز.

باڵیۆزخانەگە تەمەی هاوڵاتیەیل چینی کرد لە ناوچەی سنووری دویرەو بکەفن، وەبی دیارکردن ئەو لایەنە کە لە پشت پەلامارەگە بویە، وەلێ وتیش: وڵات چین تەمەی تاجیکستان کردگە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە بکەێد.

لەلای خوەییش، وەزارەت دەیشت تاجیکستان وت: پەلامارەگە کۆمپانیای (ئیڵ. ئیڵ. سی شاهين ئێس. ئێم) کردیەسە ئامانج و درۆن بومب هەڵگر وەکار هاوریاس.

وتیش: ئەو سێ کەسە کە کوشیانە لە فەرمانبەرەیل کۆمپانیاگە بوینە.

تا ئیسە هیچ لێدوانیگ لە حکومەت کابوڵ دەرنەچگە.