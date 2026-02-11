کوشیان و زەخمداری 35 کەس لە تەقەکردن لەناو مەکتەویگ لە کەنەدا

شەفەق نيوز - وەشوینکەفتن

دەسەڵاتەیل کەنەدا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە رویداویگ تەقەکردن لەناو مەکتەویگ لە کۆلومپیای بەریتانی بویە مدوو کوشیان هەشت کەس، توومەتبارەگە وەگەردیان، و دوو کەسیش لەناو ماڵیگ وە کوشیایی پەیا کریان مەزەنە کریەێد پەیوەندی وەوە ڕویداوە داشتوود.

پولیس شاهی کەنەدا وت: زیاتر لە 25 زەخمدار بوین دووانیان زەخمەیلیان سەختە، دویای رویداو تەقەکردن نا مەکتەو ناوەندی تامبلیر ريدج.

پولیس لە بەیاننامەیگ وت: جویر بەشیگ لە وەڵامدان سەرەتایی پولیس چگە ناو مەکتەوەگە ئەرا دیاریکردن سەرچەوەی ئەو هەڕەشە، و مەوقەی مینەکردن ئەفسەریل قوربانیەیل پەیا کردن، و کەسیگیش پەیا کردن لەوەر زەخمەیلی مردگە، مەزەنە کریەێد خوەی تەقەکەرەگە بویە.

پولیس داوا لە دانیشتگەیل تامبلیر ريدج کرد کە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 2400 کەس لەناو ماڵەیلیان بمینن، کە بڕیگ پولیس زیاتر لە ناوچەیل شانیەو تیەنە ناوچەگە تا بڵاوە بوون.

وەڕیەوبەرایەتی مەکتەوەیل ناوچەی بيس ريڤەر ساوت بەسانن وەختانە راگەیان، و پاسەوانکردن مەکتەوەیل ناوەندی و سەرەتایی لە ناوچەگە ئەرا بیوەیی خوەنەوارەیل.

ناوچەی تامبلیر ريدج وە زیاتر لە 1000 کیلومەتر وەرەو باکوور فانكوفر دویرە، نزیک سنوور ئەلبیرتا.