کوشیان و زەخمداری 22 کەس وە رویداویگ هاتوچو لە باشوور بەڕازیل

شەفەق نيوز- بەڕازيليا

11 کەس کوشیان و 11 کەسیش زەخمدار بوین، ئمڕوو شەممە، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین پاسیگ گەورە و ماشینیگ بارهەڵگر لە باشوور بەڕازیل.

میدیایەیل بەڕازیل وتن: رویداوەگە لەبان ری سەرەکی فیدراڵی "BR-116" لە شارەوانی بيلوتاس لە ویلایەت ريو گراندی دو سول بویە.

تووڕ بەڕازیلی "گلوبو" وت: پاسەگە گەشتیارەیلیگ هەڵگردوێد وەرەو ناوچەی كاماكوا، و شەوەکەی لە شار بيلوتاس دەرچگ، و رانندەی پاسەگەیش لەناو قوربانیەیلە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.

پولیس وت: بەشیک لە بار لم ناو بارهەڵگرەگە رشیاسە ناو پاسەگە کە ریگری لە کارەیل رزگارکردن کرد لە وەختیگ کۆمپانیای"ئيكوفياس سول" وت: ریەگە لەلای کیلۆمەتر

عند" الكيلومتر 491 لە هەردوگ دیمەو بەسیاس وەبی مەزەنەکردن دووارە وازکردنی.

شوین رویداوەگە وەدویری نزیکەی 60 کیلۆمەتر لە سنوور ئۆروگوای بویە، لەبان یەکیگ لە گرنگترین ریەیل وەرلە کەناراوەیل بەڕازیل لە وەرز پشووەیل ئەرا گەشتیارەیل.