‏کوشیان و زەخمداری 20 کەس وە گورزەیل هێز جواوداین خێرا لە باشوور سودان

2026-03-11T09:50:31+00:00

شەفەق نیوز - خەرتووم

‏سەرچەوەیگ پزیشکی سودانی، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیان  ۲۰ کەس کوشیانە و زەخمدار بوین، کە مناڵیش هاناویان، لە ئەنجام گورز ئاسمانی هێزەیل پشتیوانی خێرا (الدعم السريع) ئەرا بان شار "دەڵەنج" لە باشوور سودان

‏ئەو سەرچەوە وە ئاژانس "فرانس پرێس" وت: حەفت کەس کوشیانە کە سێ گلەیان مناڵن، و ۱۳ کەس تریش زەخمدار بوین لە ئەنجام گورز درۆنەیل   لە بان شار دەڵەنج لە ویلایەت باشوور کوردۆفان لە باشوور سودان.

‏لەلای تریشەو، تووڕ "پزیشکەیل سودان" رایگەیان  لە ناو زەخمدارەیل سێ ژن هەس، و ئی رویداوە لە ئەنجام گورزەیل  تۆپخانەی هێزەیل پشتیوانی خێرا و بزووتنەوەی گەل (الحركة الشعبية) هاوپەیمانی بویە.

‏لە تشرین یەکەم 2025ەو، هەرسێ ویلایەت هەرێم کوردۆفان شایەت جەنگ و لەیەکدانەیل سەختیگن لە ناوبەین سوپای سودان و هێزەیل پشتیوانی خێرا.

