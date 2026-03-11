کوشیان و زەخمداری 20 کەس وە گورزەیل هێز جواوداین خێرا لە باشوور سودان
شەفەق نیوز - خەرتووم
سەرچەوەیگ پزیشکی سودانی، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیان ۲۰ کەس کوشیانە و زەخمدار بوین، کە مناڵیش هاناویان، لە ئەنجام گورز ئاسمانی هێزەیل پشتیوانی خێرا (الدعم السريع) ئەرا بان شار "دەڵەنج" لە باشوور سودان
ئەو سەرچەوە وە ئاژانس "فرانس پرێس" وت: حەفت کەس کوشیانە کە سێ گلەیان مناڵن، و ۱۳ کەس تریش زەخمدار بوین لە ئەنجام گورز درۆنەیل لە بان شار دەڵەنج لە ویلایەت باشوور کوردۆفان لە باشوور سودان.
لەلای تریشەو، تووڕ "پزیشکەیل سودان" رایگەیان لە ناو زەخمدارەیل سێ ژن هەس، و ئی رویداوە لە ئەنجام گورزەیل تۆپخانەی هێزەیل پشتیوانی خێرا و بزووتنەوەی گەل (الحركة الشعبية) هاوپەیمانی بویە.
لە تشرین یەکەم 2025ەو، هەرسێ ویلایەت هەرێم کوردۆفان شایەت جەنگ و لەیەکدانەیل سەختیگن لە ناوبەین سوپای سودان و هێزەیل پشتیوانی خێرا.