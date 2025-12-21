کوشیان و زەخمداری 20 کەس وە پەلاماریگ چەکدار لە باشوور ئەفریقا

شەفەق نيوز- بريتوريا

پولیس باشوور ئەفریقا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە چەکدارەیل کە کەس کوشتنە و کە کەسیش زەخمدار کردنە دویای تەقەکردن لە ناوچەیگ نزیک جوهانسبرگ پایتەخت.

پولیس وەگورەی ئاژانس فرانس پرێس دیاری کرد کە هیمان مدووەیل ئەو تەقەکردنە لە ناوچەی بيكرسدال، وەدویری 40 كيلومترا وەرەو باشوور خوەرئاوای شارەگە نادیارە.

پولیس لە بەیاننامەگەی وتیش: چەکدارەیلیگ نەناسیای تەقەی هەڕەمەکی وەبان ریوارەیل ناو جادە کردنە.