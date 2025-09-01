کوشیان و زەخمداری 1500 کەس لە ئەنجام زەویلەرزەی تونیگ لە ئەفغانستان
شەفەق نيوز- کابوڵ
وەڕیەوبەرایەتی نواگیریکردن کارەساتەبارەیل لە تاڵیبان، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان و زەخمداری 1500 کەس لەلای کەمەو و زەویەیل دویەشەو لە خوەرھەڵات ئەفغانستان راگەیان.
وەگورەی میدیایەیل ئەفغانی، ئەو زەویلەرزە کە دویەشەو داد لە ویلایەت كنر لە خوەرھەڵات ئەفغانستان، بویە مدوو کوشیان 500 کەس لەلای کەمەو و زەخمداری 1000 کەس ترەک، ئەوەیش لە پارێزگایەیل وته پور، مانوكی، دووڵ جبه، وسوكی، ونورغل.
خەوەرەیل فەرمی لەلای بڕ زەرەدەیل و. سەرتای زەویلەرزەگە جیاجیا بوین، لە وەختیگ تەقەلای رزگارکردن وەردەوامە، و دەسەڵاتەیل وتن: رخداری لە کوشیان و زەخمداری سەدان کەس لە زەویلەرزەی 6 پلەیی لە هەرێم كونار لە باکوور خوەرهەڵات ئەفغانستان.
دەسەی وەشکین جیولۆجی ئەمریکی وت: زەویلەرزەیگ وەتونی 6 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر لە ساعەت 19:17 وە وەخت گرینتش، وەرجە نیمەی شەو وە وەها ئەفغانستان، داد لە کەرت ننجارهار خوەرھەڵات ئەفغانستان نزیک سنوور پاکستان.