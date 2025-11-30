کوشیان و زەخمداری 14 کەس لە ئەنجام رویداو تەقەکردن لەناو ئاهەنگیگ لە کالیفۆرنیا (ڤیدیۆ)

شەفق نيوز- کالیفۆرنیا

میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە چوار کەس کوشیانە و دە کەسیش زەخمدار بوینە لە رویداویگ تەقەکردن لە ویلایەت کالیفۆرنیا.

وەگورەی زانیارییەیل سەرەتایی لەلایەن پولیس، تەقەکردن لەناو ئەو هۆڵ بوونەیلە بویە کە لەناو گەڕاژ ماشین وەگەرد کۆمپانیایلیگ ترەکە.

هيدر برنت، خانمە قسەکەر نویسنگەی وەرپرس پولیس ناوچەی سان خواكين وت: لەناو قوربانیەیل مناڵ و گەورە هەس.

برنت لەناو کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە شوین رویداوەگە وت: نشانەیل وەرجەوەختە نشان دەن کە هاتێ رویداویگ وەئامانجکردن بوود.

هیمان پولیس لێکولینەوە لە دیاریکردن مدووەیل کەن.