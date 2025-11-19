‏کوشیان و زەخمداری 12 کەس وە گورزەیل ئیسرائیل لە باشوور لوبنان

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏کەسیگ کوشیا و 11 کەسیش زەخمداربوی، ئمڕوو چوارشەممە، وە گورز ئیسرائیل کە شارۆچکەیگ لە باشوور لوبنان کردە ئامانج، لەدویای چەن ساعەتیگ لە کوشیان 13 کەس لەناو کەمپ عەین ئەلحلوە، لەو "کۆمەڵکوژییە" کە ناوەندیگ راهێنان کردبویە ئامانج، و ئەو توومەتەیلە بزووتنەوەی "حەماس" رەدی کرد.

‏وەزارەت تەندروسی لوبنان راگەیان "کەسیگ کوشیا و 11 کەسیش زەخمداربوین وە وەئامانجگردن ماشینیگ وەلایەن درۆنەیل ئیسرائیل کە لەنوای پاسیگ مەکتەو رەدبوی لە شارۆچکەی تەیری لە قەزای بنت ئەلجەبەل باشوور لوبنان".

‏ئاشکرایکرد "درۆنەگە وە دوو موشەک ماشینەگە کردیەسە ئامانج و رویداوەگە مەوقەی رەدبوین پاسیگ مەکتەو لە پشت ماشینە وە ئامانجگریاگە رویدا، بویە مدوو زەخمداری شمارەیگ خوەنەوار و رانندەگەی".

