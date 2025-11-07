کوشیان و زەخمداری 11 ئەفغانی لە ئەنجام تەقەکردن لەبان سنوور وەرد پاکستان

شەفق نيوز- كابوڵ

دەسەڵاتەیل ئەفغانستان، ئمڕوو جمعە، کوشیان پەنج کەس و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک راگەیانن لە ئەنجام تەقەکردن لەبان سنوور وەرد پاکستان.

میدیایەیل راگەیانن ئەفغانستان وتن: قوربانیەیل چوار ژن و پییاییگ بوینە، و شەش کەسیش زەخمدار بوین لە ئەنجام تەقەکردن وەلایەن هیزەیل پاکستان لە ناوچەی سبين بولدك سنووری.

لەلای خوەییش، پاکستان وەرپرسایەتی تەقەکردن لەبان سنوور دوو وڵات خستە بان لایەن ئەفغانستان،

دویەکە پەنجشەممە، ئەفغانستان و پاکستان گلەوخواردنیان ئەرا بان مێز دانوسەنین لە ئیستەنبوڵ راگەیانن، ئەرا تەواوکردن باسەیل ئاشتی، دویای تەواوبوین دانوسەنین وەرین وەلێ رەسین ئەرا چارەسەرییگ هەمیشەیی.