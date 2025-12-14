کوشیان و زەخمداری 10 خوەنەوارە وە تەقەکردن لەتاو زانکۆیگ لە ئەمریکا

شەفەق نيوز - واشینتۆن

دوو خوەنەوار کوشیان و هەشتیش تویش زەخمەیل سەختیگ هاتن، لە ئەنجام تەقەکردن لەناو زانکۆی براون لە ویلایەت "رۆد ئايلاند" ئەمریکا.

وەرپرسەیل وتن: پولیس لە ویلایەت رۆد ئايلاند ئەمریکی مینەی توومەتبار لە رویداو تەقەکردن لە زانکۆی براون کەن.

سەرۆک شارەوانی وت: کەسیگ نۆهەم وە پەراشەی گولە زەخمدار بویە.

جادەیل دەورگرد ئەو زانکۆ وە بەسیای مەنن و پڕ لە ماشین فریاکەفتن دویای چەن ساعەتیگ لە تەقەکردن، و ریکارەیل ئەمنی لە شارەگە سەختەو کەێد وەگەرد وەردەوامی پولیس تا مینەکردن تاوانکار.