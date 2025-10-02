کوشیان و زەخمداری وە گورزەیل ئیسرائیلی کە ماشینیگ لە باشوور لوبنان کەنە ئامانج (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز ـ بەیروت

ئاژانس نیشتیمانی راگەیانن لە لوبنان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا درۆنیگ ئیسرائیلی ماشینیگ لەبان ری جرمق ـ خەردلی لە باشوور وڵاتەگە کردیەسە ئامانج، لە ئەنجام کوشیان و زەخمداری هەس، وەپای سەرچەوەیل راگەیانن و پزیشکیەیل ناوخوەیان، وەبی ئەوەی زانیای زیاتر ئاشکرابکرێد.

پەلامارەگە لەدویای رووژیگ تێد لە راگەیانن وڵاتە یەکگرتگەیل کە 103 مەدەنی لە لوبنان کوشیانە لە مەوقەی ئاگربەست وەرد ئیسرائیل لە نۆڤەمبەر 2024 تا ئیرنگە، داوا لە کۆمیسیۆن ماف مرۆڤ فۆلگەر تورک کەێد کۆتایی وە "دەردەسەری وەردەوامەیل" گورزەیل ئاسمانی و درۆنی بارێد، لەناویان نزیک هاز پاراستن ئاستی "یونیفیل"

دەزگا راگەیاننەیل لوبنان، دویەکە چوارشەممە، کوشیان کەسیگ و زەخمداری پەنج کەس راگەیانن لەری ئامانجگردن درۆنیگ ئیسرائیلی وەبان شار نبەتیە، کە هێزەیل "یونیفیل" لە سەرەتای سبتمبەر رویوەروی پەلامارداین هاتن کە رخدارترین بوی لە مەوقەی ئاگربەسەگە تا ئیرنگە.