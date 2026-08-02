کوشیان و زەخمداری وە پەلامارەیل ئیسرائیل لە غەززە و لوبنان

شەفەق نیوز - غەززە/ بەیروت

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، پەلامارەیلیگ ئاسمانی لەبان کەرت غەززە و باشوور لوبنان جیوەجی کرد، کە بۊە مدوو کەفتن کوشیان و زەخمدارەیل.

لە غەززە، 12 فەلەستینی کوشیان و چەن کەسیگ ترەک زەخمدار بۊن، لەوەر پەلامارەیل لەبان شارەگە، و دێر بەلەح لە ناوڕاس غەززە، و مەواسی خان یونس لە باشوور کەرتەگە.

ئی ئاڵووزی ئیسرائیلیە دۊای دوو رووژ لە راگەیانن سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، و ئەنجومەن ئاشتی، وە رەسین وە رێککەفتنیگ تیەێد لەبارەی نەخشەی ری جیوەجیکردن گام دۊەم لە رێککەفتن وسانن تەقەکردن لە کەرت غەززە، کە لە تشرین یەکەم/ ئۆکتۆبەر گوزەشتە رەسیە پی.

لە لوبنان، شمارەیگ لە کەسەیل زەخمدار بۊن وە پەلاماریگ لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لەبان ماشینیگ مەدەنی لە ناوچەی سربین - بنت جبێل لەوەخت تەقەلای خاوەنەیلی ئەرا سەردانیکردن ماڵەیلیان لە ناوچەگە، و وە سووکی 5 سەرباز لە سوپای لوبنانی کە هاوڕێی ماشینەگە بۊن زەخمدار بۊن.

سوپای لوبنانی دۊاتر لە پۆستیگ لەبان "ئێکس" وت: "دەرکەفت کە تەقینەوەگە لەوەر تەنیگ گومانلیکریاگ بۊە، چەودیاریکردن وەردەوامە ئەرا ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل ترەک".

وەگەرد ئەوەیش، هیزەیل ئیسرائیلی تەقینەوەیل گەورەیگ لە ناوچەی کۆنین لە قەزای بنت جبێل جیوەجی کردن کە دەنگی لە چەن ناوچەیگ باشوور ژنەفیا، و لە ناوچەی تیبە لە قەزای مەرجەعیوون.

وەردەوامبۊین سەرپێچییەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان وەرجە بەسیان هەفتەمین خول لە گفتوگۆیەیل راسەوخۆ لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل لە رۆمای پایتەخت ئیتالیا تیەێد کە بڕیارە لە 4 تا 6 ئاب/ ئۆگۆست ئیسە بوەسیەێد، لە چوارچیوەی دروسکردن "ناوچەیل تاقیکاری" وە هەماهەنگی وەگەرد سوپای لوبنانی.

وەپای رێککەفتن چوارچقوەیی کە لە حوزەیران/ یۆنیۆی گوزەشتە واژوو کریا، دانریاس کە سوپای لوبنانی دۊای بڵاوبۊنی لە "ناوچەیل تاقیکاری" کار بکەێد ئەرا بیچەککردن حزبولڵا لەلیان و قەیەغەکردن هەر ئامادەبۊنیگ سەربازی ئەرا هەر گرووپیگ لە دەیشت هیزەیل حکومی، وە مەرج ئەوەگ یە بوودە تاقیکردنیگ ئەرا کشیانەوەی یەواش یەواش ئیسرائیل لە ناوچەیل ترەک.