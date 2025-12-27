کوشیان و زەخمداری وە رویداویگ کارەساتبار لە ژاپۆن

شەفەق نيوز- تۆکیۆ

رویداویگ هاتوچو فرە گەورە بویە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری 26 کەس لەبان رییگ سەرەکی لە ژاپۆن، لە وەخت دیریگ لە شەو جمعە، وەگەرد وەرز پشووەیل پایان ساڵ.

پولیس ریەیل سەرەکی لە پارێزگای گۆنما ئمڕوو شەممە وت: ئەو زەنجیرە رویداو ناوەین چەن ماشینیگ لەشوینیەک لەیلا ری "كان-ئيتسو" لە سێڕوا ناڵێین دوو بارهەڵگر لە ناوچەی ميناكامی دەسوەپی کرد، وەدویری نزیکەی 160 کیلۆمەتر وەرەو باکوور خوەرئاوای تۆکیۆ.

وتیش: ژنیگ لە تەمەن 77 ساڵە خەڵک تۆکیۆ گیانی لەدەسدا، و پەنج کەس لەناو ئەو 26 زەخمدارە زەخمەیلیان سەختە.

لەیەکداین ئەو دوو بارهەڵگرە بەشەیلیگ لە ری سەرەکی بەساد، و ماشینەیل پشتیان نەتوەنست بڕەسنە وسانن لەبان زەوی وەفرین.

پولیس وتیش: ئی زەنجیرە لەیەکداین ناوەین زیاتر لە 50 ماشین بویە.

لە پەڕ دویر شوین رویداوەگە ئاگر هیزگرد و زیاتر لە دە ماشین سزیا، و کەسیگ لە ئاگرەکە زەخمدار نەوی، کە دویای نزیکەی هەفت ساعەت کپەو کریا.