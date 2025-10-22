‏کوشیان و زەخمداری وە تەقیان بۆمب لە حەلەب لە سوریا

‏کوشیان و زەخمداری وە تەقیان بۆمب لە حەلەب لە سوریا
2025-10-22T14:37:09+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏دوو کەس کوشیا و یەکیگیش زەخمداربوی وە مدوو تەقیان بۆمب لەژیر ماشینیگ لە حەلەب خوەرهەڵات باکوور سوریا، وەبی ئەوەی هووکاری بزانرێد و یان لایەن وەرپرسەگەی.

‏پەیامێر ئاژانس شەفەق نیوز وت ، تەقینەوەگە "لەناو بارهەڵگر بویچگیگ  لە ئاوای عەزیزیە سەر وە ناوچەی سەفیرە لە حەلەب رویدایە، بویەسە مدوو کوشیان ژن و پیایگ و زەخمداری کەسیگ ترەک".

‏پەیامنێرمان لە زوانی واریگیری شارستانی سوریا وت، تیمەیل دسوەجی رەسینەس شوین رویداوەگە و تەرمەیل بەرزەوکردنە و ئەرا خەستەخانەی شارەگە بردنەسێ، هەمیش کارکەن ئەرا مسۆەرکردن شوینەگە و نواگیری لە زەردەیل زیاتر.

‏چۆنیەتی و هووکار تەقینەوەگە دیارنییە، لەهەمان وەخت ناوەگە تەقینەوەیل وەخوەی دوینێد  مەدەنیەیل و ماشینەیل سەربازی کەنە ئامانج"..

