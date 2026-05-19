‏کوشیان و زەخمداری وە تەقیان بومبیگ لە خوەرهەڵات دیمەشق

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏دەنگ تەقینەوەیگ، ئمڕوو سێشەممە، لە دەوروگەرد ناوچەی باب شەرقی لە دیمەشق پایتەخت سوریا ژنەفیا هاوکات وەرد بەسیان گشت دیگەیلیگ کە رەسێد وە ناوچەی دەویلعە و ری فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی دیمەشق.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئاخڵەی ئەمنی دریاس و ری فرۆکەخانە بەسیاس زانیاری هویردیگ لەبان بڕ زەردەیل نییە.

‏وەپای زانیاری سەرەتایەیل، تەقینەوەگە لە ئەنجام تەقیان بومبیگ نزیک ئیدارەی تەسلیح بویە، لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە.

‏لەلای ترەک، سەرچەوەیگ سەربازی راگەیان بۆمبیگ تەقیایە کەلەناو ماشینیگ کاڵیاس ناوەن ئیدارەی چەک لە دیمەشق کریاس ئامانج، لە ئەنجام شمارەگ کوشیان وزەخمداری هەس.

‏ئیدارەی راگەیانن و پەیوەنی لە وەزارەت وەرگیری سوریا راگەیان، لە یەکیگ لە یەکەیل سوپا بۆمبیگ پەیاکریاس کە ئامادەکریاوێد ئەرا تەقاننی لە نزیک لە یەکیگ لە بینایەیل سەر وە وەزارەتەگە لە ناوچەی باب شەرقی لە دیمەشق.

