کوشیان و زەخمداری وە تەقیان کارخانەیگ لە وڵات چین

شەفەق نيوز- پەكين

دوو کەس گیانیان لەدەسدان، 8 کەسیش بیسەروشوین بوین، وەگەرد زەخمداربوین 84 کەس، لە ئەنجام تەقیان کارخانەیگ پۆڵا لە ناوچەی منگوليای ناوخوەیی لە باکوور چین.

وەگورەی تەلەڤزیۆن چینی، تەقینەوەگە دویەشەو بویە، لەناو کارخانەی ئاسن سەروە کۆمپانیای باوتو ستيل چینی ئەرا دروسکردن پۆڵا لە شار باوتو.

لەلای خوەییش، ئاژانس خەوەری شينخوا وت: هیمان لێکۆڵینەوە لە کاریگەری ژینگەیی ئەو تەقینەوە وەردەوامە، دووپاتیش کرد کە نووترین داتایەیل نیشان دەن کە کاریگەری ژینگەیی بەدیگ دروس نەویە.

وتیش: دەسەڵاتەیل ناوچەی مەنگۆلیای ناوخوەیی خاوەن حکومڕانی خوەی، تیم کارکردن ئەرا دیاریکردن مدوو تەقینەوەگە دروس کردن.